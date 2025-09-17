Estudiantes exigen al Congreso avanzar en la reforma al Icetex

Un grupo de 234.000 usuarios del Icetex, acompañados por sus familias, enviaron una carta abierta al Congreso y a la Presidencia de la República en la que piden celeridad en el trámite de la reforma estructural a la entidad, contenida en el proyecto de Ley 587 de 2025.

En el documento, los firmantes aseguran que la suspensión del subsidio a la tasa de interés, decisión adoptada por el Icetex en febrero de este año argumentando restricciones fiscales, elevó de forma abrupta las cuotas mensuales, en algunos casos hasta en un 93 %. Según el testimonio de los afectados, los incrementos alcanzan montos cercanos a los dos millones de pesos, lo que ha llevado a que numerosas familias deban elegir entre pagar arriendo, alimentación o las obligaciones financieras con la entidad.

Otra mala noticia para estudiantes con crédito en Icetex // Fotos: Icetex / ImageFX

Los usuarios recordaron que la legislación vigente establece beneficios de subsidio a la tasa para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 focalizados en el Sisbén, lo cual no fue tenido en cuenta en la medida adoptada. Aseguran que esto ha generado riesgos de deserción, afectaciones en la salud mental de los beneficiarios y una presión económica insostenible.

En la misiva, los firmantes solicitan que el Congreso adelante sin dilaciones el segundo debate del proyecto de ley que busca reformar al Icetex y crear un marco de crédito educativo social. Plantean medidas como un tope en la tasa de interés (IPC + 2 puntos), la prohibición de capitalizar intereses, abonos preferentes a capital y un límite al pago total equivalente a 1,5 veces lo prestado.

Finalmente, los usuarios pidieron que se establezcan rutas de alivio inmediatas mientras entra en vigor la nueva normatividad, así como mecanismos de pago contingente al ingreso para nuevas cohortes. “Cada día de demora significa más deserción, más deudas impagables y más familias al límite”, advirtieron.