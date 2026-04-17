Educación superior llega a El Plateado, Cauca: estudiar sin salir del territorio es posible

En el corregimiento de El Plateado, Cauca, donde durante años el camino de los jóvenes terminaba al graduarse del colegio, hoy comienza una nueva ruta. En las instalaciones de la Institución Educativa Miguel Zapata, un salón acondicionado como “nodo” se ha convertido en el punto de encuentro entre el territorio y la educación superior.

Allí, entre pupitres y pantallas, estudiantes que antes veían lejana la posibilidad de ir a la universidad ahora pueden formarse en programas técnicos, tecnológicos y profesionales sin tener que abandonar su comunidad.

La llegada de la IU Digital de Antioquia marca un antes y un después. Aunque su modalidad es virtual, el modelo no deja solos a los estudiantes. A través de lo que denominan “digitalidad próxima”, la universidad acompaña a quienes enfrentan dificultades académicas o barreras de conectividad, una realidad común en esta zona del Cañón del Micay.

La iniciativa hace parte de estrategias del Ministerio de Educación Nacional que buscan llevar la universidad a los territorios más apartados del país. Gracias a esto, El Plateado se suma a regiones como La Guajira, Guainía, Vaupés y la Amazonía, donde la educación superior empieza a abrirse camino.



Educación virtual // Foto: AFP

Hoy, la institución ofrece 26 programas académicos, incluyendo nuevas áreas como comunicación y periodismo digital, ampliando las posibilidades para los jóvenes del territorio.

Pero más allá de la oferta académica, el impacto se mide en historias. Aquí hay estudiantes que trabajan en el campo, que ayudan a sus familias o que antes no contaban con los recursos para trasladarse a una ciudad. Para ellos, este modelo representa una oportunidad real.

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Porque aunque las clases son virtuales, el nodo instalado en el colegio permite que quienes no tienen computador o acceso a internet puedan conectarse, estudiar y avanzar en su formación.

En El Plateado, donde antes no había opciones para continuar estudiando después del bachillerato, hoy la educación superior empieza a hacer parte del paisaje cotidiano.

Una transformación silenciosa, pero profunda, que se construye desde el territorio y que abre nuevas posibilidades para toda una generación.