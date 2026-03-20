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Inclusión educativa en Colombia: solo el 2 % de estudiantes en educación regular tiene discapacidad

Un informe advierte brechas en acceso, permanencia y alfabetización de la población con discapacidad, cuya asistencia escolar es 22,5 puntos menor frente a estudiantes sin discapacidad.

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