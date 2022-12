Joven denuncia matoneo y ataques sistemáticos a través de redes sociales

Con mensajes como “Lisiada”, “Darle duro a la lisiada”, “Ataque a todas las redes de Lalis”, “Ban a los topos hijueputas”, entre otros, la líder juvenil Daniela Beltrán, quien a través de plataformas tecnológicas como Youtube, Instagram, Twitter y Facebook, se identifica como @SmileLalis y quien reacciona a diferentes situaciones de coyuntura en el país, ha denunciado en las últimas horas una creciente ola de ataques sistemáticos en los que, además, señala que compartieron datos personales como la dirección de su casa y su número de teléfono personal, donde no deja de recibir textos agresivos.

“Llevo meses acumulando pruebas y esto ya no es un problema para el CAI Virtual, es un problema para poner al tanto a la Fiscalía. Lo que están haciendo es un delito. Ustedes vieran los memes que les hacen a las mujeres. De verdad esto no tiene sentido, son absolutamente machistas”, señaló la joven, quien manifestó que los ataques además de ser machistas son por su pensamiento político, sus denuncias por corrupción, críticas y está vez, como señala, “están atacando la integridad de una persona por su aspecto físico”.

Publicidad

Publicidad

Indicó que en una página de Facebook llamada “Guerra Universitaria” se ha resaltado una serie de imágenes y mensajes denigrantes con memes que ha derivado o que considera persecución, burla, bullying, acoso, entre otras.

“Esa gente ha estado amedrentándome, acosándome, incluso hay mujeres, que se supone deberían respetar a otra mujer, al menos no atacarla tan feo y así no dejan de hacerlo. Esto es un llamado a la sociedad, a ese machismo tan aberrante. Lo que están haciendo no es lindo, no es chistoso y no complace como mujer. Esto no da risa. Esto quedará en manos de la Fiscalía, no puede quedarse así”, indicó.

Publicidad

Vea aquí: Estudiante en Cali resultó herida, al parecer, por manipular una ‘papabomba’

Seguidora abierta del senador Gustavo Petro, la joven ha señalado que la situación le ha generado “enemigos”, que pretenden atacar sus posiciones y que en sus más de 35.000 seguidores ha detectado personas que se dedican exclusivamente a atacar sus publicaciones cada vez que las realiza. Entre tanto, el congresista del movimiento Colombia Humana rechazó los actos contra la líder, también comunicadora social.

Publicidad

“Toda mi solidaridad con @smilelalis. El machismo acosador en redes es también una forma del fascismo”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Incluso, su propio padre, quien ha denunciado la situación contra Daniela, ha recibido mensajes insultantes a través de sus redes.

Publicidad

“Vayan detrás de esos sujetos, que están sistemáticamente acosando, matoneando y degradando de una mujer tan inteligente como @SmileLalis”, reaccionó a través de su cuenta de Twitter.