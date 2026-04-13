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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / “La meritocracia puede ser excluyente”: MinEducación explica idea de eliminar examen de admisión

“La meritocracia puede ser excluyente”: MinEducación explica idea de eliminar examen de admisión

“El examen de admisión constituye una barrera de acceso principalmente para la juventud más pobre”, afirmó el ministro

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