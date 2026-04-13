“La meritocracia puede ser excluyente”: MinEducación explica idea de eliminar examen de admisión

La propuesta de eliminar los exámenes de admisión para ingresar a universidades públicas volvió a encender el debate nacional sobre el acceso a la educación superior. El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó en entrevista radial los alcances de la iniciativa y defendió la idea de que el sistema educativo debe avanzar hacia un modelo donde la educación sea entendida como un derecho y no como un filtro excluyente.

Durante la conversación, el ministro enfatizó que la eliminación de estas pruebas no sería inmediata, sino un objetivo a mediano plazo ligado al aumento de la cobertura educativa en el país. Según explicó, Colombia ha avanzado en la ampliación del acceso a la educación superior. “Hemos pasado del 53% al 60% en cobertura en educación superior”, indicó, al comparar el panorama nacional con los países de la OCDE, donde la cobertura suele ubicarse entre el 70% y el 75%.

En ese contexto, el jefe de la cartera educativa planteó que la discusión sobre los exámenes de admisión debe analizarse desde la perspectiva del acceso social a la educación: “El examen de admisión constituye una barrera de acceso principalmente para la juventud más pobre”, afirmó el ministro, al explicar que en muchos casos estas pruebas terminan limitando las oportunidades de los estudiantes provenientes de contextos más vulnerables.

Uno de los pilares de la propuesta gubernamental es el fortalecimiento presupuestal de las universidades públicas. De acuerdo con el ministro, en los últimos años el presupuesto destinado a estas instituciones ha aumentado significativamente. Explicó que el modelo ha cambiado: los recursos que antes se destinaban a financiar créditos educativos para estudiantes ahora se están incorporando directamente a la base presupuestal de las universidades.



“Ese salto que ha pasado de 8 billones a 14 billones en los últimos tres años ha permitido que las universidades públicas tengan mucha más capacidad para admitir nuevos estudiantes”, señaló. Gracias a esta ampliación presupuestal, el Gobierno ha impulsado la llegada de programas de educación superior a territorios donde antes no existía oferta universitaria. Entre los ejemplos mencionados están regiones como Catatumbo, Suárez (Cauca), El Plateado y La Guajira, donde se han abierto nuevas sedes o programas académicos.

Para el ministro, el incremento de la cobertura no solo amplía oportunidades educativas, sino que también tiene impacto social en territorios históricamente marcados por el conflicto o la falta de oportunidades.

Hoy podemos decir que hay estudiantes de educación superior en lugares donde nunca habían existido, como el Catatumbo o el Plateado sostuvo.

Educación superior: universidad, técnica y tecnología

Otro punto clave del debate es que el concepto de educación superior no se limita a las universidades tradicionales. El ministro recordó que el sistema colombiano también incluye instituciones técnicas y tecnológicas, que cumplen un papel fundamental en la formación del talento humano. En países industrializados, explicó, la educación técnica tiene un peso considerable. Por ello, el fortalecimiento de estas instituciones también forma parte de la estrategia para aumentar la cobertura educativa.

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En ese sentido, destacó reformas recientes que buscan integrar a las instituciones técnicas y tecnológicas dentro del sistema de financiación estatal, con el objetivo de ampliar su capacidad de formación.