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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / MinEducación propone mesa técnica para evaluar carga tributaria a universidades privadas

MinEducación propone mesa técnica para evaluar carga tributaria a universidades privadas

La iniciativa busca analizar el impacto de un eventual aumento de impuestos a las instituciones de educación superior privadas y su aporte al sistema educativo.

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