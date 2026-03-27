MinEducación propone mesa técnica para evaluar carga tributaria a universidades privadas

El Ministerio de Educación solicitó al Ministerio de Hacienda la conformación de una mesa técnica, con el fin de evaluar la propuesta de incrementar la carga impositiva a las universidades privadas en el país. La petición surge en el contexto de las recientes disposiciones relacionadas con el impuesto al patrimonio aplicado a las instituciones de educación superior (IES).

De acuerdo con la comunicación oficial, el objetivo principal de este espacio será analizar, de manera detallada, el impacto que tendría esta iniciativa en el aporte que realizan las universidades privadas al sistema educativo nacional. Asimismo, se busca revisar los posibles efectos financieros y académicos que podría generar una mayor carga tributaria en estas instituciones.

En ese sentido, el Ministerio de Educación propuso que la mesa técnica se lleve a cabo entre el 6 y el 10 de abril, con la participación de los equipos técnicos que el Ministerio de Hacienda considere pertinentes, con el propósito de avanzar en una evaluación conjunta y técnica de la medida.

Finalmente, la cartera de Educación manifestó su disposición para adelantar este diálogo interinstitucional y quedó atenta a la confirmación de la fecha y los detalles logísticos del encuentro, con miras a tomar decisiones informadas sobre la política fiscal en el sector educativo.