Óscar Leonardo Herrera asume como nuevo rector de la Universidad Antonio Nariño

La Universidad Antonio Nariño anunció el nombramiento de Óscar Leonardo Herrera Sandoval como su nuevo rector, quien asumirá el liderazgo de la institución con una trayectoria de cerca de tres décadas en docencia, investigación, innovación y gestión académica.

Herrera es ingeniero electrónico de la Universidad Antonio Nariño, institución de la que ahora será rector. Además, es físico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes y doctor en Nanotecnología de la Universidad de los Estudios de Génova, en Italia, en cotutela con la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania.

Publicidad

El nuevo rector cuenta con nueve años de experiencia como vicerrector académico de la Universidad Central. También se desempeñó como decano y director del Departamento de Ingeniería Electrónica, desde donde participó en procesos de acreditación, reformas académicas y en la creación de cerca de 30 nuevos programas.

Entre estos programas se encuentran las maestrías en Analítica de Datos y en Bioingeniería y Nanotecnología. En el campo de la investigación, Herrera ha trabajado en tecnologías convergentes relacionadas con las áreas Nano, Bio, Info y Cogno, y ha participado en proyectos con entidades como CIDEI y CORPOGEN.



También ha ejercido como par académico del Consejo Nacional de Acreditación, CNA; la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES; Minciencias y ARCUSUR.

Herrera llega a la rectoría de una universidad que cuenta con 50 años de trayectoria, 16 facultades y presencia en 26 sedes del país. De acuerdo con la institución, durante estas cinco décadas más de 110.000 estudiantes se han graduado de sus programas.

Publicidad

La Universidad Antonio Nariño también destacó la gestión de Mary Falk de Losada, quien deja la rectoría después de una trayectoria vinculada a las matemáticas y la educación matemática. La académica continuará como presidenta del Consejo Directivo de la institución.