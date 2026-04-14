Otorgarán becas a bandas de rock y pop de colegios en Bogotá

Los estudiantes de colegios en Bogotá que sueñan con una carrera musical tendrán una nueva oportunidad para impulsar su talento. Esta oportunidad está enfocada a bandas de rock y pop conformadas por jóvenes de grados décimo y once.

La Sergio Music Contest, en su tercera edición, ofrecerá becas universitarias y experiencias profesionales a los jóvenes que están a punto de terminar el colegio.

El concurso, organizado por la Universidad Sergio Arboleda, busca descubrir y potenciar el talento emergente en la ciudad. Los participantes podrán inscribirse hasta el próximo 20 de abril, diligenciando un formulario y enviando un enlace de YouTube con dos canciones originales, requisito clave para demostrar su propuesta artística.

Además de competir por un lugar en la final, las bandas tendrán acceso a experiencias formativas como grabaciones en estudio, clases de producción musical y presentaciones en vivo. El proceso contempla la publicación de las agrupaciones preseleccionadas el 29 de abril, mientras que la gran final se realizará el 9 de mayo en el campus universitario.



Los incentivos del concurso buscan marcar una diferencia en el futuro de los participantes. Entre los premios se incluyen la grabación profesional de tres canciones, una presentación en uno de los auditorios más importantes del sector financiero de la ciudad, y la producción de una obra inédita.

Uno de los mayores atractivos son las becas del 30 % para estudiar cualquier programa profesional en la universidad durante toda la carrera, además de clases personalizadas de instrumento o técnica vocal. Con esta iniciativa, el certamen se consolida como una plataforma clave para que jóvenes talentos den sus primeros pasos en la industria musical.