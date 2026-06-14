En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Rector de UniEspinal acusa al ministro de Educación por presunta persecución política

Rector de UniEspinal acusa al ministro de Educación por presunta persecución política

El origen del conflicto estaría relacionado con una supuesta solicitud para nombrar en un alto cargo de la universidad a un familiar del jefe de cartera.

Daniel Rojas, ministro de Educación
Daniel Rojas, ministro de Educación
Foto: Presidencia
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

El rector de la Universidad de El Espinal, en el departamento del Tolima, Mario Díaz, denunció una presunta por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, al negarse a ubicar a un familiar del funcionario en un cargo de la institución.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el rector de la Uniespinal, calificó al funcionario como un “sinvergüenza y mentiroso” y sostuvo que desde hace varios meses viene siendo objeto de una presunta persecución política por parte del Ministerio. Según el rector, el origen del conflicto estaría relacionado con una supuesta solicitud para nombrar en un alto cargo de la universidad a Wilson Callejas Gómez, quien, según afirmó, sería el supuesto suegro del ministro de Educación.

“Desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente por el ministro de educación, Daniel Rojas. ¿Y saben cuál es la razón por la cual el ministro de educación me está persiguiendo? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución universitaria. El ministro quería que le nombrara, en el cargo de asesor de planeación, al papá de quien dicen es su novio o pareja sentimental. Esta solicitud ilegal del ministro de educación la denuncié en su oportunidad ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el rector Mario Díaz en su video.

La reacción del directivo se da luego que el Ministerio de Educación, en una visita de inspección y vigilancia identificara una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales en UniEspinal por lo que se tomaron medidas entre las que está ordenar una vigilancia especial.

“Ministro, su persecución política y su show mediático inició en febrero cuando ordenó una visita expresa a uniespinal. Hoy anuncia medidas especiales sin fundamento en contra de nuestra institución, seguramente motivado porque no nombre a su suegro, o tal vez porque nuestra ideología es distinta”, agregó.

En medio de su denuncia, Díaz señaló que las actuaciones del Gobierno buscarían afectar su permanencia al frente de la institución y cuestionó la decisión del Ministerio de implementar medidas especiales sobre UniEspinal. Además, aseguró que defenderá la autonomía universitaria y su gestión como rector.

“Llevo nueve años como rector y nunca he sido sancionado por malos manejos de recursos”, afirmó Díaz.

Publicidad

Por ahora, continúa el proceso de vigilancia sobre la universidad por parte del Ministerio de Educación.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Educación

Tolima

Publicidad

Publicidad

Publicidad