Rector de UniEspinal acusa al ministro de Educación por presunta persecución política

El rector de la Universidad de El Espinal, en el departamento del Tolima, Mario Díaz, denunció una presunta por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, al negarse a ubicar a un familiar del funcionario en un cargo de la institución.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el rector de la Uniespinal, calificó al funcionario como un “sinvergüenza y mentiroso” y sostuvo que desde hace varios meses viene siendo objeto de una presunta persecución política por parte del Ministerio. Según el rector, el origen del conflicto estaría relacionado con una supuesta solicitud para nombrar en un alto cargo de la universidad a Wilson Callejas Gómez, quien, según afirmó, sería el supuesto suegro del ministro de Educación.

“Desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente por el ministro de educación, Daniel Rojas. ¿Y saben cuál es la razón por la cual el ministro de educación me está persiguiendo? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución universitaria. El ministro quería que le nombrara, en el cargo de asesor de planeación, al papá de quien dicen es su novio o pareja sentimental. Esta solicitud ilegal del ministro de educación la denuncié en su oportunidad ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el rector Mario Díaz en su video.

🚨 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗥𝗼𝗷𝗮𝘀 𝗠𝗲𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶́𝗻: ¡𝗨𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝘀𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴ü𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘆 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿𝗼𝘀𝗼!



En este video revelamos la verdad sobre la persecución que, desde hace varios meses, ha emprendido el Ministro de Educación en contra de… pic.twitter.com/rGNjOgc6fe — Mario Díaz (@Mario_DiazP) June 13, 2026

La reacción del directivo se da luego que el Ministerio de Educación, en una visita de inspección y vigilancia identificara una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales en UniEspinal por lo que se tomaron medidas entre las que está ordenar una vigilancia especial.



“Ministro, su persecución política y su show mediático inició en febrero cuando ordenó una visita expresa a uniespinal. Hoy anuncia medidas especiales sin fundamento en contra de nuestra institución, seguramente motivado porque no nombre a su suegro, o tal vez porque nuestra ideología es distinta”, agregó.

En medio de su denuncia, Díaz señaló que las actuaciones del Gobierno buscarían afectar su permanencia al frente de la institución y cuestionó la decisión del Ministerio de implementar medidas especiales sobre UniEspinal. Además, aseguró que defenderá la autonomía universitaria y su gestión como rector.

“Llevo nueve años como rector y nunca he sido sancionado por malos manejos de recursos”, afirmó Díaz.

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Por ahora, continúa el proceso de vigilancia sobre la universidad por parte del Ministerio de Educación.