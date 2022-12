Universidad Distrital tendrá matrícula cero el próximo semestre

Después de una reunión sostenida con el Consejo Superior de la Universidad Distrital, la alcaldesa Claudia López anunció a través de su cuenta de Twitter que habrá gratuidad para garantizar el próximo semestre académico de esa institución, como respuesta a la solicitud que hace semanas venían haciendo los estudiantes.

“Acabamos de aprobar en el Consejo Superior de la U. Distrital la financiación total de la matrícula para todos los estudiantes de pregrado para el semestre 2020-3. Avanzamos en nuestro compromiso de educación superior, pública”, dijo.

Sin embargo, el anuncio no convenció del todo a los representantes estudiantiles, pues consideran que aunque es importante lo logrado, no llenaron del todo las expectativas. Según Julián Báez, representante estudiantil, de un lado no se tuvo en cuenta a los estudiantes de posgrado, y no se cumplió lo que ellos como estudiantes exigían.

“Se pedía gratuidad 2020-1 y 2020-3 para pregrado y descuento para posgrado, se aprobó matrícula cero para 2020-3 de pregrado, pero este avance se da sin que la Alcaldía hiciera el esfuerzo de asignar nuevos recursos . Queda pendiente en próxima sesión el acto administrativo para dejarla en firme”, indicó Báez.

Explicó que el período 2020-1 equivale a un semestre académico, el periodo 2020-2 a cursos intersemestrales y 2020-3 el semestre académico desde julio en adelante.

“Pedíamos beneficiar a todos los estudiantes de los dos semestres que están en curso en la Universidad, el que está terminando y el que está empezando, además de un descuento para estudiantes de posgrado. Lo que se aprueba es simplemente la posibilidad de matrícula cero para los estudiantes lo cual efectivamente es un avance y hace falta el acto administrativo. Se tendrá que hacer un esfuerzo con los recursos existentes en la administración”, explicó.