Usted no sería ministro si no fuera por Icetex: representante estudiantil a Daniel Rojas

La situación que atraviesa el sector de educación en el país es alarmante. Estudiantes piden enfocar la atención en la problemática que hoy tiene el Icetex y los jóvenes que dependen de estos créditos para poder cursar sus estudios universitarios.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, indicó que la situación financiera actual está obligando al Gobierno a tomar medidas drásticas, pero estas, según los estudiantes, los afectan directamente.

Impacto en los estudiantes y el Icetex

Julieth Rincón, presidenta de la junta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), expresó su preocupación por la transformación del Icetex en un banco normal . Los estudiantes ven esta medida como incoherente, dado que el problema de la deuda estudiantil no se soluciona simplemente creando una entidad bancaria más.

Incluso, hizo un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación, en cabeza de Rojas, para que entiendan que el Icetex es una ayuda indispensable para los jóvenes que no tienen recursos o la posibilidad económica para poder acceder a una universidad privada.

“Un llamado es a que recuerden el país en el que estamos, en un país tan diverso, tan desigual y que no podemos pretender que todos entren a la pública. Yo le decía hace unos días en un tuit al ministro: ‘ministro, acuérdese que usted no sería ministro si no fuera por el Icetex, porque no habría tenido como pagar la matrícula de economista en la Universidad Santo Tomás’”, aseveró.

“Así como él tuvo la oportunidad de estudiar y llegar a ser hoy ministro, esa misma garantía debe darles a todos los jóvenes del país, que puedan acceder a la educación superior de alguna u otra manera”, añadió.

Desembolsos pendientes y consecuencias

Con muchos estudiantes sin recibir los desembolsos correspondientes, la situación se vuelve crítica. Aquellos que dependen del Icetex para financiar su educación se encuentran estancados, situación que podría resultar en la pérdida de un semestre académicos.

“Recibimos con mucha preocupación porque hoy se dice que el Icetex se tiene que acabar, porque están endeudando a los jóvenes y sus familias, pero la solución que plantean es otro banco. Entonces, como que ahí hay una incoherencia entre el problema y la solución que quieren plantear, más aún cuando sabemos que los jóvenes que lo hemos tomado es porque, básicamente, no podemos pagar los créditos de la banca tradicional. Esto no es una solución. Esto lo único que haría es ampliar la brecha de acceso y desigualdad en el país”, indicó.

Llamado a la acción del Gobierno

Rincón hizo un llamado al Gobierno nacional, enfatizando la importancia de recordar la diversidad y las desigualdades existentes en el país. Así, hizo énfasis en que todos los jóvenes deben tener oportunidades de acceder a la educación, ya sea pública o privada.