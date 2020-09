El amor en los tiempos del COVID-19: relaciones, amantes y reconciliaciones en la pandemia

Durante la pandemia, los cambios y la crisis no solo se manifiestan en esferas como la economía y la salud, sino también muy especialmente en las relaciones humanas. Las uniones afectivas, debido a la convivencia obligada del confinamiento han causado desgaste y muchas relaciones hicieron agua. Otras, por el contrario, se fortalecieron. Walter Riso, doctor en psicología y especialista en terapia de pareja, autor de varios best sellers, habló en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, sobre el interesante tema.

“Las parejas que estaban funcionando bien sexualmente siguen bien, las que tenían problemas sexualmente fue como una tortura”, comentó.

Riso se refirió a la suerte de las relaciones de los amantes, que durante la pandemia pasaron por una coyuntura particular debido al obligado confinamiento.

“El problema de tener amante, es que el amante se convierte en factor esencial”, declaró.

De acuerdo con el experto, otra novedad en las relaciones afectivas fue el regreso, en muchos casos, con los ex.

“Cuando vuelven con el ex se tiene que estar aseguró que los dos cambiaron. Al ex no se le puede idealizar”, declaró.

