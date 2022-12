"El arte es subjetivo y el público tiene libertad de expresarse": escultor de Carlos Vives

Luego de la polémica que se generó en la región Caribe por la apariencia de una estatua del cantante samario Carlos Vives, ubicada en Ciénaga, Magdalena, y que para muchas personas tendría cuerpo de mujer, el escultor de la obra, Edward Barrera Díaz, dijo en Mañanas BLU que acepta con tranquilidad las críticas que tuvo su obra ya que, según él, "el arte es subjetivo" y eso hace que las personas "tengan la libertad de expresarse".

“El arte es subjetivo y algunas personas dicen que les gusta, así como a otras no. A mi directamente no me han dicho nada, lo he escuchado por comentarios en radio y televisión, pero todos son válidos", manifestó Barrera, quien explicó que la escultura se basó en una foto del álbum El Rock de mi Pueblo lanzado en 1990 y en una estrofa de ese trabajo discográfico en el que se decía que Vives era "el Elvis cienaguero".

"Esta escultura fue un encargo que hizo una entidad que está al frente de la restauración del centro histórico de Ciénaga. Se pensó en eso por el legado musical que tienen ambos artistas, Guillermo Buitrago y Carlos Vives. El contratista dio el visto bueno y se hizo", indicó el escultor de la obra.

¿Qué dice Carlos Vives?

Según Barrera, el artista samario, inicialmente, lo felicitó y con la polémica que ha tenido la escultura tuvo la oportunidad de hablar con él sobre unos posibles ajustes.

"Ahora que se han hecho comentarios me habló sobre la posibilidad de hacerle unos cambios o mejoras. Él me va a sugerir cambios y a suministrar una cantidad de fotografías", contó Edward Barrera.

"Carlos no se ha referido a que lugar específico de la obra quiere que mejoremos", afirmó el escultor, quien dijo que inicialmente le haría ajustes a las rastas y a la pañoleta que tiene la obra.

He recibido mucho apoyo de Carlos Vives

Finalmente, el escultor también le reveló a BLU Radio que ha recibido gram apoyo de parte del cantante samario.

"Carlos me ha dado mucho apoyo y dice que no le importancia a todos esos comentarios, pues el que se debe sentir molesto es él y no lo está, todo lo contrario, se encuentra muy contento por ese homenaje que la administración del municipio le hizo en el mes de diciembre", dijo Barrera.

Las adecuaciones de la escultura se iniciarán a partir de la próxima semana.

