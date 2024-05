El cambio de look de James Rodríguez que desató una ola de críticas

James Rodríguez, el mediocampista del Sao Paulo, ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez no por sus habilidades en el campo, sino por su cambio de imagen. El jugador colombiano decidió cambiar a un nuevo estilo con trenzas, lo que causó revuelo en las redes sociales.

La fotografía de su renovado peinado no solo ha capturado la atención de sus seguidores, sino que también fue acompañada por un cambio drástico de imagen. Este post ha generado varias especulaciones entre los aficionados y expertos sobre posibles cambios en su carrera.

Mientras que algunos admiradores han celebrado el nuevo look del número 10 de la Selección Colombia, calificándolo de “flowcito” y hasta anticipando que se prepara para la próxima Copa América, otros no han sido tan favorables en sus comentarios, donde muchos que salga del Sao Paulo.

Además de los comentarios sobre su apariencia, James Rodríguez ha estado en medio de los rumores por un posible nuevo romance con la brasileña Keyla Alves, una exjugadora de voleibol y modelo de Playboy, de 24 años. Los rumores ganaron fuerza después de que Alves publicara imágenes vistiendo la camiseta del Sao Paulo con el nombre de Rodríguez en la espalda.

Incertidumbre en el futuro de James Rodríguez por planes de Sao Paulo

Malas noticias llegan desde Brasil sobre el futuro del colombiano James Rodríguez,que, nuevamente, está en el ojo del huracán por su nivel deportivo que sigue sin convencer a varios allegados del club e incluso al nuevo técnico que no estaría del todo contento con el cucuteño.

"James tiene que ganar condición física, ritmo de juego. Si no lo meto es porque creo que hay otras opciones mejores para el equipo. Por eso estoy aquí (...) Él entrenó cuatro sesiones conmigo y consideramos que la manera de llegar al mejor nivel es participando en los partidos. ¿Cuántos minutos? No lo sé. Como siempre digo, el equipo es primero", dijo Luis Zubeldía sobre el colombiano la última vez que le consultaron por él.