Él es el juez del Desafío 2024: lleva más de 15 años trabajando en la producción

Desde los inicios del famoso reality show El Desafío de Caracol Televisión, un nombre ha estado presente en su producción, convirtiéndose en una figura icónica para los televidentes.

Él es el juez del Desafío 2024

Sebastián Martino, con 19 años de trayectoria dentro del programa, ha sido testigo y protagonista de su evolución a lo largo de las temporadas.

En diálogo con Caracol Televisión, Martino compartió detalles sobre su experiencia en la producción del programa desde su primer capítulo. "He estado en el primero, en el 2011 no pude estar, pero después sí he podido acompañar a este maravilloso programa en todas las temporadas", dijo.

Con su presencia constante detrás de cámaras, Martino ha contribuido en la creación de innumerables pruebas y desafíos a lo largo de las ediciones. Aunque no lleva un registro exacto, estima haber colaborado en la creación de más de mil 600 competencias, siendo una pieza fundamental en el desarrollo del programa.

Su rol dentro del Desafío dio un giro significativo en 2016, cuando Martino pasó de ser un trabajador detrás de bambalinas a convertirse en una figura reconocible para los espectadores. Desde entonces, su icónica frase "preparados, listos, ya" se ha convertido en un sello distintivo del programa, anunciando el inicio de cada prueba con entusiasmo y energía contagiosa.

Juez del Desafío XX Foto: Caracol Televisión

Martino no solo es un experto en la producción televisiva, sino que también ha experimentado en carne propia los desafíos y las tensiones de la vida en un reality show. Anteriormente, participó como concursante en "Expedición Robinson" en Argentina, un formato que también cautivó a la audiencia colombiana a través de Caracol Televisión.

Ahora, en la edición 2024 del Desafío, Martino asume el desafío de llevar el programa a nuevas alturas. Con la apuesta por la renovación de las locaciones y la incorporación de detalles innovadores, busca garantizar que los fanáticos del programa disfruten de una experiencia totalmente renovada y emocionante.