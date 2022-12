El expresidente de McDonald's que dejó todo para mostrar la Colombia oculta

Un día la vida de Pedro Medina, quien fue el presidente de McDonald's para Colombia en 1995, cambió por completo porque él mismo lo quiso, para apostarle a otras ideas y descubrir esa parte del país donde brilla la inteligencia y la creatividad.

Atrás quedó el ejecutivo de saco y corbata que salía a la calle con guardaespaldas y se transportaba en carro blindado para ahora dedicarse a dictar talleres y conferencias en las diferentes regiones. También prefirió que su tiempo lo dedicaría a escribir artículos y libros.

Publicidad

“Todo empezó cuando me di cuenta que mis días buenos eran cuando daba cursos en McDonald's y enseñaba en la Universidad de Los Andes, me empecé a dar cuenta que para revisar estados financieros me tenía que llenar de tinto”, dijo Medina.

Entonces sus nuevas pasiones fueron investigar lo bueno y no lo malo, recorrer las selvas del Chocó y promover la importancia de construir confianza. Ahí nació su fundación ‘Yo creo en Colombia’.

“Yo reto a la gente a que hagan procesos graduales, a ser más inteligentes. Somos una fundación autosostenible a partir de las conferencias y cursos que hacemos, cumpliremos 20 años en 2019”, manifestó.

Vea aquí: Mal estado de vías alternas preocupa a transportadores que viajan a la costa

Publicidad

Este vegetariano también se le ocurrió la idea de construir La Minga en Choachí, a 42 kilómetros de Bogotá, un espacio en medio de la naturaleza donde grupos de personas van, se desconectan de la cotidianidad y amplían su conciencia.

“Es un lugar fabuloso con 38 especies de aves, 99 especies de mariposas y construcciones en barro. La gente que va quiere repensarse, me piden una mano para pensar diferente. Yo entreno reinas de belleza y niños con cáncer. Es mágico”, explicó.

Publicidad