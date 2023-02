"El fracaso es lo que te ayuda a conseguir el éxito": autor del 'El emprendedor no nace, se hace'

Sin duda, la pandemia dejó muchos cambios y enseñanzas; muchas personas se replantearon y decidieron emprender debido a que sus trabajos se vieron afectados, algunos triunfaron y a otros no les fue tan bien.

Para hablar de este tema José María Sallés, autor español, estuvo en Generaciones Blu, este domingo, 26 de febrero, donde habló sobre el emprendimiento y su libro 'El emprendedor no nace, se hace'.

"Yo soy un ejemplo, estuve 28 años trabajando en una entidad financiera (...) Yo empecé a leer libros y me fui involucrando en ese mundo. Renuncié al trabajo fijo que tenía y mi madre me dijo: "se volvió loco" porque mi plan era emprender", comentó Sallés sobre cómo surgió la idea.

Según él, muchas personas cuando deciden emprender lo hacen pensando en el dinero y no en el servicio que pueden dar. "Una vez un amigo me dijo: "Nunca te preocupes del dinero, porque el dinero te llegara en función del servicio que tú le brindas a la sociedad" y eso me marcó", añadió Sallés.

Hay que tener en cuenta que el éxito no siempre llega a la primera, pues Sallés aseguró que muchas veces las personas se rinden al no ver frutos de sus emprendimientos.

"El fracaso es lo que te ayuda a conseguir el éxito, no conozco la primera persona que todo le haya salido bien a la primera", comentó el autor dando un consejo a los emprendedores.

Además, Sallés aseguró que las personas deben de hacer lo que les gusta, dedicarse a eso: "Mi consejo para las personas es que se diviertan, hagan lo que hagan busquen divertirse", añadió.

Por último, Sallés invitó a todas las personas a luchar por sus sueños y a no rendirse.

