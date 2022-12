¿El futbolista Luis Suárez está enfermo?

a la luz pública presuntas terapias a las que ha tenido que asistir el futbolista.

Se analizó en el tema del día si es posible que a Suárez lo hayan aceptado para jugar en el Mundial y lo hayan excluido de los exámenes psicológicos por su buen rendimiento futbolístico.

Además se hizo una crítica a que el jugador no aceptara su error, pero Flavia Do Santos explicó que la reacción hace parte de la patología. “La persona que es alcohólica no acepta que es alcohólica, la persona que es drogadicta, no acepta”.