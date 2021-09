El homenaje de Néstor Morales y Felipe Zuleta al periodista Javier Ayala

Néstor Morales, Felipe Zuleta y panelistas de Mañanas BLU, le rindieron un sentido homenaje al periodista Javier Ayala, quien le contó al país sobre el asesinato de Luis Carlos Galán.

Los comunicadores recordaron anécdotas junto a Ayala, con quien tuvieron la oportunidad de trabajar en el periodismo.

"Yo trabajé con Javier a mediados de los 90 cuando montamos el primer magazine noticiero en las horas de la mañana que no existía, se llamaba en vivo. Desde ahí la amistad con Javier se mantuvo", contó Zuleta.

Por su parte, Néstor Morales trabajó con el comunicador a eso de los años 90.

"Yo también trabajé con Javier en la época de Noticiero Nacional", contó Morales.

"Javier era sorprendente"

"Veía las noticias donde uno no las veía, una cosa sorprendente. Tenía un olfato. Además, un hombre de un trato excepcional, no hay una persona que no lo recuerde con mucho cariño. Los años que trabajé con él nunca lo vi perder sus cabales. Fuera de su trabajo era un mamagallista", recordó Felipe Zuleta en Mañanas BLU.

"Un contador de historias"

"Javier era un gran contador de historias. Lo más lindo de la obra de Javier Ayala es que dejó una generación. A Javier fue a quien le tocó transmitir el asesinato de Galán. Fue maestro en muchos sentidos", relató Morales.

El padre Linero, por su parte, pese a que nunca conoció a Javier, también lo describió:

"Que chevere que a uno lo recuerden de esa manera, con esa capacidad de trabajo, con todo lo que hizo, con el hecho de que generó escuela", indicó Linero.

Escuche aquí el homenaje completo:

