“El homosexual no nace, se hace”: la frase de Mauricio Clark que divide opiniones

Mauricio Clark, quien llegó a ser uno de los periodistas más conocidos de Televisa, donde trabajó durante 17 años en el campo del espectáculo, los deportes y la política, pasó por Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, y

habló sobre su evento en el club El Nogal, en Bogotá, llamado ‘Riesgos y amenazas de la ideología de género’.

El controvertido conductor y reportero mexicano, quien fue homosexual durante 20 años, manifestó que “el homosexual no nace, sino que se hace”.

“En lo que mi familia y yo hemos pasado en los últimos 20 años, un asunto de adicciones y homosexualidad, puedo decir con plena consciencia que el homosexual no nace, se hace”, aseguró.

Asimismo, precisó que son falsos los rumores que dicen que en algún momento de su vida calificó el homosexualismo como una enfermedad que tiene cura.

“Yo nunca he dicho que el homosexualismo es una enfermedad y que me curé. El día que me comprueben eso, me retiro de los escenarios y dejo de dar entrevistas”, dijo.

