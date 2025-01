El impactante último mensaje de la influencer 'Killadamente' antes de su muerte

La repentina muerte de la influencer dominicana Carol Acosta, conocida como ‘Killadamente ’, ha conmocionado a la comunidad digital. Con tan solo 27 años, la joven falleció este sábado 4 de enero debido a un paro cardiorrespiratorio, un evento médico súbito que detiene la actividad del corazón y la respiración. Además, familiares informaron que el trágico incidente ocurrió mientras cenaban, cuando la influencer se ahogó con la comida.

Desde sus inicios en 2012 y 2013, ‘Killadamente’ fue una de las primeras influencers en conectar con una generación que comenzaba a explorar el mundo digital. Con apenas 15 años, su espontaneidad y autenticidad lograron construir una comunidad de más de seis millones de seguidores, quienes encontraron en ella un ejemplo de resiliencia y aceptación personal.

A lo largo de su carrera, Carol se destacó por compartir su vida tal como era, enfrentando retos como el sobrepeso, la ansiedad y la depresión. Estas experiencias la convirtieron en una fuente de inspiración para muchas personas, al tiempo que promovía un poderoso mensaje de amor propio. Su influencia trascendió plataformas como Instagram y YouTube, donde se consolidó como un referente.

En los últimos años, Carol equilibró su rol de madre con su presencia en redes sociales. Su audiencia valoró profundamente los consejos sobre estilo de vida, moda y bienestar que compartía, así como su cercanía y empática comunicación.

El último mensaje de ‘Killadamente’

El 3 de enero, un día antes de su fallecimiento, Carol publicó un video en el que lucía un vestido de la marca ‘Fashionnovacurve’, de la cual era embajadora.

"Yo siempre pensaba que papá Dios tenía sus favoritos porque hay gente que come y no engorda. Pero viéndome bien… ¿Tú me estás diciendo a mí que no tengo extensiones, que no tengo cirugías estéticas y me veo así? Yo estoy en esa lista de favoritos, y a mí nadie me va a convencer de lo contrario”, dijo.