El impresionante milagro que vivió integrante de Piso 21 y su familia

Juan David Huertas, más conocido como ‘El Profe’, integrante de Piso 21, le contó al programa La Red el milagro que vivió cuando su padre sufrió un accidente cardiovascular que por poco le quita la vida.

Publicidad

Hace 18 años, el papá del artista sufrió una difícil trombosis, que le causó pérdida de la vista, además de varios problemas que lo hicieron pasar por momentos críticos en su salud, incluso, según contó ‘El Profe’, junto a su familia tenían que pasar mucho tiempo en urgencias.

“Hasta que a uno no le toca vivir la situación, hasta ahí uno no se da cuenta que eso es real”, confesó Juan David en referencia a la existencia de milagros.

Publicidad

Vea también: Lujo y romanticismo, así fue la boda de integrante de Piso 21

Publicidad

‘El Profe’ contó que desde pequeño su familia le inculcó la religión cristiana en su vida, pero a pesar de escuchar en varias ocasiones sobre milagros a su alrededor, nunca imaginó pasar por una situación como la que vivió con su padre.

“Él tenía una enfermedad que se llamaba anemia hemolítica autoinmune, consiste en que el mismo cuerpo se estaba atacando. Quedó prácticamente nublado, empezó a perder el conocimiento”, dijo.

Publicidad

En medio del doloroso momento que estaba pasando el artista y su familia, los médicos no les dieron mayores esperanzas, por lo que inmediatamente y en medio de desespero, Juan David convocó a toda su familia para que se uniera en oración por la salud del señor Martín Huertas.

Publicidad



“Lamentablemente uno cuando está en las peores situaciones es cuando se acuerda de Dios, a veces uno lo tiene como un Dios bombero, que pasamos todos los días como si nada, pero nos pasa algo y ahí si oramos, ese fue uno de esos momentos”, confesó.

Sin embargo, ante un dictamen médico bastante negativo, ‘El Profe’ habló sobre el desesperado momento que vivió y en el que vio un milagro en su padre.

Publicidad

“Él estaba acostado en la camilla, yo me arrodillé y le cogí la mano, en ese momento le dije a mi mamá que pusiera a todo el mundo a orar para que mi viejo no se nos fuera. Lloré como nunca. Le dije: “Papá Dios, no te me lo lleves todavía, yo no puedo, déjamelo más tiempo por favor”, y me quedé dormido ahí. A las 6:30 de la mañana me despierta una mano en la cara, abrí los ojos y era mi papá, sentado, con los ojos abiertos”, recordó el integrante de Piso 21.

Publicidad

Tras la sorprendente situación, el señor Martín Huertas continuó su vida con buena salud, aunque su vista no se recuperó, para el artista es más que un milagro el que su padre se haya despertado en ese doloroso momento.