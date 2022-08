El mensaje de despedida de John Travolta a Olivia Newton-John: "Tuyo desde la primera vez que te vi"

La actriz y protagonista de la película ‘Brillantina’ Olivia Newton-John falleció en su rancho en el sur de California este lunes, 8 de agosto, y la noticia conmocionó desde fanáticos hasta colegas del mundo del cine y el espectáculo. La británica luchó por muchos años contra un cáncer de mama.

John Travolta, excompañero y amigo de Newton en la cinta de 1978, le dedicó unas conmovedoras palabras después de conocer su fallecimiento, a través de su cuenta de Instagram.

“Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre”, publicó el actor, de 68 años, en su perfil de Instagram.

La película adaptó al mejor estilo americano un musical de Broadway la historia de Danny Zuko (Travolta) y Sandy Olsson (Newton-John), dos jóvenes que pasaron un verano juntos y se hicieron novios. Durante la cinta varias de sus canciones narraron los momentos que vivieron y sintieron ambos por las limitaciones y problemas que tuvieron que afrontar juntos.

‘You're The One That I Want’, ‘Summer Nights’, ‘Hopelessly Devoted To You’, ‘Greased Lightning’, son algunos de los populares temas que encarnó la cinta, los cuales usaban el estilo americano de los 70 impuesto por Elvis Presley.

“Tenía una voz brillante y no pensé que hubiera ninguna otra persona más adecuada para hacer de Sandy en todo el universo”, expresó Travolta a la revista Variety.

El mensaje del actor conmocionó a varios de sus seguidores que no se hicieron esperar para dejar un apoyo en su cuenta de Instagram.

“Lo siento, sé que perdiste una amiga”; “Que lindas palabras. Sin duda se volverán a ver”; “Danny y Sandy por siempre”, son algunos de los comentarios de los internautas.

