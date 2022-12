El mensaje de uno de los quemados con pólvora para que no haya más casos en Medellín

Usar totes, volcanes o las famosas chispitas mariposas pueden cambiarle la vida a quien las manipula en cuestión de segundos.

Cumplida la primera semana de diciembre, Antioquia lidera la penosa lista de los departamentos con más casos de quemados con pólvora. A la fecha hay 12 personas quemadas, de las cuales ocho están en Medellín y una de ellas es un niño de 10 años.

Publicidad

“A mí me daba pánico la pólvora. Me cayó un volador y me estalló a la altura del oído derecho. Además, tuve una quemadura de segundo grado del cuello para abajo”, recuerda aún sin sanar las heridas, Julián Obando, de 32 años y uno de los siete adultos que se han quemado este diciembre en Medellín.

Obando se quemó cuando compartía con sus amigos y aunque no era él quien manipulaba la pólvora, sí le cayó el volador que otros manipulaban a su lado.

“Yo incluso había trabajado en entidades públicas con mensajes alusivos al no uso de la pólvora, por eso no puedo creer que me haya tocado a mí. Yo no la manipulaba, pero me tocó”, agregó.

Publicidad

Le puede interesar: Velitas: fin de semana de alertas y recomendaciones para evitar quemados

Y previo al fin de semana de las velitas, cuando aumentan los casos de quemados con pólvora o líquidos calientes, Julian Obando envió un mensaje a la gente, para pedir que no haya más lesionados que lamenten haber usado o haber estado en un lugar donde se quema pólvora.

Publicidad

“Es pensar en tu familia, en el medio ambiente, la fauna y cómo se pueden causar daños a otras personas. Es tomar conciencia y cultura de que eso no está bien hecho”, dijo.

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.