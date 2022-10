El Metro ni es de Petro ni es de Peñalosa, el Metro es de Bogotá: Claudia López

La exsenadora cuestionó la labor que han tenido los últimos alcaldes de la capital del país sobre la ejecución del Metro de Bogotá y aseguró que de ser alcaldesa, trabajará de la mano con el presidente Iván Duque.

“Peñalosa dijo, voy a botar los estudios del Metro subterráneo a la caneca porque los hizo Petro y recortó el Metro”, indicó.

Por otra parte, en diálogo con Mesa BLU, insistió en que la política hace una sociedad más igualitaria entre la población.

“Tenemos la política para hacer una sociedad más igualitaria y tener ciudadanía (…) así la política es más transparente. Mientras haya ciudadanos libres, van a demandar más y mejores instituciones”, dijo la exsenadora.

Sobre sus discusiones en Twitter, la aspirante a la Alcaldía de Bogotá manifestó que hay decisiones que no comparte.

“Hay cosas por las qué pelear en la vida. Metí a 42 personas presas a la cárcel por vínculos por parapolítica y cinco por vínculos con la guerrilla. Yo no tengo problema en pedir excusas cuando me he equivocado, pero también hay poderosos como Álvaro Uribe o Abelardo De La Espriella que están tratando de evitar controles y han manipulado a la justicia. La libertad de expresión debe prevalecer en la democracia”, puntualizó.

Claudia López reiteró en que la política debe ir acompañada de jóvenes. “Vamos a tener gente por mérito, por ser talentosa, líder. Voy a apoyar la paz y voy a promover a jóvenes y mujeres en la política. Voy a inspirar a una nueva generación”.

López habló sobre el machismo, que, según ella, viene de milenios atrás. “Hay machismo y violencia contra las mujeres en la política. En el Senado los hombres alzan la voz y es un berraco, pero si yo alzo la voz soy una histérica, loca”.

Finalmente, y como anécdota familiar, contó en Mesa BLU que su mamá, quien es docente de colegios públicos, es una mujer sindicalista, mientras que su papá, un hombre humilde, es uribista.

