El perdón tiene que ser de todo corazón: pastor César Castellanos

Este domingo en su Reflexión Dominical, el pastor César Castellanos habló sobre cómo Dios hace olvidar las inequidades, las injusticias, el pecado, todo a través del perdón. Esto se consigue por la fe que se tenga y el respeto que uno ejerza hacía el Señor.

“Cuando el Señor perdona, olvida. No es como una pareja, que el hombre le falla a la mujer y ella no lo perdona, hay que perdonar de todo corazón. El perdón tiene que ser eso, pasar la página y saber que eso no volverá a ocurrir. Dios sana todas las dolencias”, afirmó.

Escuche aquí la Reflexión Dominical del pastor César Castellanos:

