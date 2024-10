En 68 días creador de contenido de España ha bajado 30 kilos y sorprende a sus seguidores

Ibai Llanos, reconocido creador de contenido de España, se propuso como meta de 2024 cambiar su físico. Pesaba más de 120 kilos y, en redes sociales, recibía miles de críticas por su poco cuidado personal en materia de alimentación, pues cada fin de semana subía alguna historia en Instagram en restaurantes de cinco estrellas o comiendo algún tipo de comida rápida.

En su momento, el español habló de esto en sus directos y respondió: “Cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico. Muchos intentan hacerme daño, otros incluso me llegan a hacer gracia (...) El principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo. No me cuido. Ni física ni mentalmente. O al menos no lo suficiente. Es un grave error. No lo hagas. Yo ya le estoy intentando poner remedio", dijo, que, confesó que los más difícil era la constancia, pero no por eso se había rendido y dijo que "haría sí o sí el cambio para este 2024.

Lo del cambio físico de Ibai es una locura real @IbaiLlanos ya no es gigante noble, es el pequeño noble pic.twitter.com/YbPYqUWLnH — ingeniero (@IngT0R0) October 25, 2024

“Conseguiré mi cambio físico. Estoy seguro. Nunca me lo saqué de la cabeza. No me cabe duda. Quiero ser un ejemplo para muchos de ustedes, y lo haré. 2024 será increíble. Cuídense mucho (en todos los aspectos). Es importante", dijo en su momento. Pero poco le creyeron a Ibai Llanos que podría lograrlo por la tendencia mencionada anteriormente.

Sin embargo, a través de su cuenta de TikTok, Ibai se comprometió a hacer realidad dicho cambio físico y han pasado más de 68 días desde ese inicio. Ha bajado más de 30 kilos y mejoró su alimentación, confesó que ha tenido que cambiar su ropa y comenzar a ponerse tallas más bajas y no parará hasta tener un cuerpo diferente. Su cambio es tan abrupto que, muchas personas, lo ven y piensan que es otro, pues nunca imaginaron verlo de esa forma, pero se sienten orgullos de ver que sí cumplió su objetivo.

Para muchos el español se ha convertido en el creador de contenido más importante en habla hispana en todo el mundo, no por nada tiene números históricos y su reconocida 'Velada' en donde han pasado artistas como Feid, Anuel AA, Ozuna, entre otros.

🟣 La increíble transformación de Ibai tras 66 días con su cambio de hábitos🤯



Junio de 2024 vs. Octubre de 2024.



El resultado del esfuerzo y la constancia💪 pic.twitter.com/nBsXKPTVit — Movistar eSports (@MovistareSports) October 22, 2024