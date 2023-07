Piqué se molestó con Ibai Llanos por mencionar a Shakira en la Kings League: "No tiene put* sentido"

Sin duda la relación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando de qué hablar. Pese que ambos han bajado el foco mediático sobre el tema, siempre sus seres queridos o amigos les recuerdan este hecho, que, en algunos casos, puede generar molestia por parte de alguno de ellos.

Como pasó en el último 'After' de la Kings League de este miércoles, 26 de julio, que definió los cuatro finalistas del segundo 'Split'. Horas antes, en su cuenta de TiKTok, Ibai Llanos público un video asegurando que Shakira era su amiga e incluso la barranquillera siguió al streamer español, razón por la cual el joven creador de contenido la mencionó en el programa y esto molestó a Gerard Piqué.

"Lo de que Shakira me haya seguido en TikTok que sentido tiene", dijo Ibai Llano, palabras que de inmediato respondió Piqué mostrando su molestia por "dañar el programa": "Os dais cuenta, luego decis lo de ritmo, ritmo, ritmo (...) Venga 'check' va, vamos a ver, que es que no tiene nada que ver. Romero ahora no te está metiendo la bronca, pero es de meterte una de manual, y es que no tiene que ver el tema que has sacado. Es que no tiene put* sentido".

Las palabras de Gerard Piqué si hicieron sentir incómodo a Ibai Llano, quien intentó despistar el tema diciendo que solo le pareció sorprendente que la barranquilla haya decidido seguirle, mientras lo demás presidentes de la Kings League estallan en risas por el comentario del streamer español.

"Ahora viene un palo de sanción de tres partidos", añadió Ibai, que dejó entre dicho una problema que podría tener con Piqué luego de estos comentarios en directo. Sin embargo, minutos después, el 'After' continuó y no hubo mayor problema entre los dos, pues siguieron ultimando detalles para la final four de la Kings League que se disputará este fin de semana en el estadio del Atlético de Madrid.

