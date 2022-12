En agosto nos vemos, la última novela de Gabriel García Márquez

familia.

Cristóbal Pera, antiguo editor de García Márquez en la editorial Random House, aseguró que su novela inédita En agosto nos vemos podía ser publicada si la familia así lo decidía.

En 2004, la editorial había descrito esa obra entonces en preparación como "profunda y deliciosa" y contó que formaba parte de una trilogía de relatos cortos que 'Gabo' pensaba publicar junto con "Memorias de mis putas tristes" (2004) y otra obra que finalmente desechó.

"No hace falta ni reeditarlo, porque vende tanto su obra que no es como el típico premio Nobel que hay que sacar sus obras a la calle. Sus libros se siguen vendiendo como cualquier otro 'best seller' de un joven escritor y esa es la gran alegría como escritor", señaló Pera.

Con AFP.