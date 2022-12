En Colombia crece tendencia de parejas que no quieren tener hijos

Según un reciente estudio de la Universidad de La Sabana, 6 de cada 10 colombianos no quieren tener hijos, situación impensada hace apenas un par de décadas.



Algunas conclusiones de la encuesta, realizada a 1527 personas, afirman que el 59 % de los encuestados no quiere tener hijos. La respuesta de los cónyuges se debe a las “negativas condiciones” socioeconómicas para procrear en el país.



Con respecto a este tema, en BLU Jeans estuvo Alexandra Martinelli, psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás, quien explicó que el fenómeno ocurre por el concepto que tienen ahora las personas sobre el término ‘familia’.



“Me he encontrado con que hay conceptos de familia que no necesariamente se relacionan con el tener hijos”, afirma la especialista.



Ángela y Jorge, pareja que decidió no tener hijos, también estuvieron en los micrófonos de BLU Jeans argumentando su decisión.



“Nunca fui ni he sido amante de los niños, tampoco sentí esa necesidad. Siento que eso también es una imposición de la sociedad y yo no encajo en esa parte”, contó Angela.



Por su parte, Jorge afirmó que le encantan los niños, siempre y cuando no sean de él, pues considera que su única familia es su esposa.



La pareja de diseñadores afirma que su única prioridad es crecer como familia los dos solos.



Sin embargo, Martinelli afirmó que, a lo largo de su experiencia, se ha dado cuenta de que muchas veces un integrante de la pareja se “echa para atrás” y decide tener hijos provocando la ruptura de la final.



