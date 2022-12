En Colombia los actores no pueden vivir del teatro, es imposible: César Mora

El actor y cantante colombiano César Mora fue el invitado especial de este domingo en Mesa BLU contando anécdotas de su vida, trayectoria artística y proyectos de cara al futuro.

Mora reveló algunos de los planes que está adelantando actualmente y que lo mantienen tan ocupado.

“Acabo de terminar algo que estaba haciendo con RTI para una de sus filiales internacionales, estaba haciendo una temporada de más de teatro fuera de Medellín, donde duramos tres semanas presentando una obra llamada ‘Cállate y escribe’ y estaba en el montaje de una cosa que próximamente vamos hacer”, contó.

Sobre el origen de su vena artística, el caleño dijo que “hay una mezcla; mi mamá es la histriónica, ella canta y tiene una voz de soprano muy linda, es una mujer frustrada en ese sentido (…), de mi papá lo de la música, era un oidor de zarzuela, de ópera y de salsa vieja, escuchaba mucho La Sonora Matancera”.

Confesó además que “a mí me descubren cantando, llego a Bogotá a un barrio llamado Ciudad Jardín del norte, es un barrio humilde, mi madre compró allí un terreno y yo empiezo a cantar y componer canciones sobre el entorno, sobre ese barrio pobre, entonces eran canciones como contestatarias lo que llamaban en esa época canción protesta.

El multifacético Mora también se refirió en Mesa BLU a su carrera actoral y lo difícil que resulta la supervivencia económica para los artistas que solo se dedican al teatro en el país.

"Este es un país donde los actores no pueden vivir del teatro, es absolutamente imposible, hoy en día está empezando a cambiar porque uno hace unos espectáculos que le puede vender a las empresas y eso empieza a equilibrar el asunto”, relató.

Finalmente, sobre su papel en la novela ‘El Cartel de los sapos’ dice que ahora trata de evitar interpretar personajes de ese estilo para que no lo encasillen.

“Es un riesgo que corremos todos los actores porque no se hace más, yo inclusive ahora le saco el cuerpo a esos castings, me llaman y yo agradezco mucho, me excuso. Hace 15 días me ofrecieron algo parecido y decidí no ir, no tengo nada contra eso pero creo que hay otras cosa que se pueden hacer”, dijo.

Escuche toda la entrevista aquí.