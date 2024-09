En medio de lágrimas, 'El Gato' Rodríguez recordó amistad con La Gorda Fabiola: esto dijo

En Sala de Prensa Blu de este domingo, 22 de septiembre, ‘El Gato’ Rodríguez, presentador del programa Sábados Felices, se refirió a la muerte de La Gorda Fabiola . En medio de lágrimas confesó el inmenso vacío que dejó y lo que significó la amistad entre los dos.

“Como ustedes la recuerdan, así como tú hablabas de hace veintisiete años, es la misma hace veintisiete años, de hace veinticinco, de hace dos días, de hace tres días, la misma gordita que nos enseñó tanto, tanto, tanto, y yo viviré eternamente agradecido con ella”, expresó ‘El Gato’ Rodríguez.

En medio del llanto, Rodríguez reconoció la calidad humana que la caracterizó y la mujer sensible, sencilla y humana que fue. Pues señaló que fue un ser humano que siempre lo apoyó y que además contaba con grandes valores y una forma de ser que generaba unión.

“Un gran humorista es aquel que realmente toma en consideración lo que es lo que tiene y que se puede reír de sí mismo. Eso es algo muy valioso. Y la gordita apenas llegué, fue la primera que me dio la mano, pero literalmente a llevarme por todos los rincones de lo que hoy día es cincuenta y dos años después, sábados felices que, con cariño, con amor, era la mujer que nos unía”, señaló ‘El Gato’ Rodríguez.

Por otro lado, también comentó sobre los espacios que compartían en el ambiente laboral, pues muchas veces este se puede tornar aburrido o tenso, pero para Rodríguez, cuando Fabiola llegaba a los espacios que compartían para trabajar, la identifica su autenticidad.

“La mujer más auténtica. Uno de los seres humanos más auténticos que yo he conocido en mi vida es Fabiola. Porque en este negocio sabemos que un actor de humor como es humorista a veces presentan una cara que tal vez no es la más real. No porque no sean sinceros, sino que simplemente es un trabajo. Se está creando un personaje exacto, pero la gordita no. La gordita, de hecho, pocos personajes, ella creaba o era parte de pocos personajes, porque ella era ella, La Gorda Fabiola”, indicó Rodríguez.

Rodríguez la recuerda con amor y con todas las enseñanzas que dejó para su vida, así mismo aún no asimila su partida. “Fue una persona auténtica, real, palpable en todo, desde el alma. Eso era la gordita”, indicó ‘El Gato’ Rodríguez.

