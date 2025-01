Encontró a su esposo con la amante en plena cita y grabó todo: “Se va o la saco”

Un video que captura un intenso enfrentamiento entre una mujer, su esposo y su presunta amante en un restaurante se ha vuelto viral en redes sociales , generando cientos de opiniones y debates. En la grabación, la esposa enfrenta abiertamente a su pareja, acusándolo de infidelidad frente a la mirada de todos los clientes del restaurante.

El video inicia con la mujer ingresando al restaurante, teléfono en mano, lista para grabar el incómodo momento. Al acercarse a la mesa donde estaba su esposo con la amante, comienza a interrogar: “¿No que no andaban juntos? ¿No que no andabas con mi esposo?”. El esposo, visiblemente nervioso, intenta calmarla diciendo: “Hey, cálmate tú”, pero la esposa no retrocede y eleva el tono de la discusión.

Mientras señala a la mujer que acompaña a su esposo, lanza una acusación directa: “Fernando, estuviste en la casa más temprano. En Navidad estuvo conmigo, durmió conmigo. ¿Te dijo que durmió conmigo?”. La amante, lejos de quedarse callada, responde con un provocador: “¿No te da vergüenza?”, a lo que la esposa, firme, contesta: “No me da vergüenza porque él es mi esposo”.

El enfrentamiento no solo capturó la atención de quienes estaban en el restaurante, sino que también desató miles de comentarios en plataformas como TikTok y Facebook. El video, que ya supera las 11 mil reacciones, ha provocado una división entre quienes apoyan a la esposa, critican al esposo o incluso culpan a la amante.

“La que se lo queda pierde”, “El gusto de pelear por hombres que no valen la pena, dignidad mujer”, “Más humillada terminó la esposa”, “El que debería dar explicaciones es él, no ella”, “El señor de atrás, feliz con el drama en vivo”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.