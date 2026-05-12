Encuentran a pareja teniendo relaciones en pleno vuelo: una niña los descubrió en el acto

Un vuelo que unía a Panamá con Rosario, Argentina, se volvió tendencia rápidamente por un escándalo que ha dado mucho de qué hablar en Latinoamérica. Una pareja terminó retenida por las autoridades luego de que varios pasajeros denunciaran presuntos actos sexuales y exhibicionismo dentro de la cabina de un avión de Copa Airlines.

Pero todo tomó un giro mucho más dramático al revelarse que fue una niña la primera en avisar lo que estaba pasando con la pareja.

El episodio ocurrió en el vuelo CM 836 que aterrizó el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en Rosario. Según testimonios, el hombre y la mujer fueron captados semidesnudos mientras la aeronave se aproximaba a su destino.



Pareja fue descubierta teniendo actos sexuales

De acuerdo con los reportes judiciales, la tripulación decidió activar los protocolos de seguridad tras recibir varias advertencias de usuarios de clase ejecutiva. Entre ellos, una menor de edad que viajaba con su abuela; según versiones, la niña fue quien contó lo que veía en el interior de la cabina.

La situación generó una gran tensión entre los pasajeros, especialmente porque durante varios minutos nadie entendía qué estaba ocurriendo realmente dentro del avión. Varios usuarios señalaron que los auxiliares de vuelo pidieron permanecer sentados mientras agentes de la Policía esperaban el aterrizaje para intervenir.



Capturados por comportamiento inapropiado en vuelo Policía de Argentina

Autoridades investigan exhibicionismo en avión

Una vez el avión consiguió aterrizar, las autoridades aeroportuarias ingresaron a la aeronave y llevaron a la pareja a una estación policial. La Fiscalía Pública de Rosario abrió una investigación bajo la figura de exhibicionismo obsceno.

Los involucrados fueron identificados con las iniciales Mauricio C. y Sandra O., de 54 y 59 años respectivamente. Según trascendió en medios locales, ambos serían residentes de Rosario y, aparentemente, se habrían conocido apenas durante ese viaje internacional.

Publicidad

Las autoridades también recopilaron fotografías, testimonios y declaraciones de otros pasajeros para establecer cómo ocurrieron los hechos dentro de la aeronave.



Niña alertó a la tripulación

Lo que más generó sorpresa fue que la situación salió a la luz por el comentario de una menor de edad que viajaba en primera clase. Desde esa advertencia, una auxiliar informó al comandante y se activó el proceso de seguridad.

Aunque no se reportaron agresiones físicas ni personas lastimadas, el caso sí generó mucha molestia entre los pasajeros por las demoras y el ambiente tenso ocasionado por los hechos durante el aterrizaje.