Encuentran sin vida a famoso influencer de 22 años en extrañas condiciones en su apartamento

La inesperada muerte de un reconocido creador de contenido relacionado con el mundo fitness ha causado conmoción entre millones de usuarios en redes sociales. El joven, de apenas 22 años, fue encontrado sin vida al interior de su apartamento el pasado 23 de mayo, noticia que rápidamente generó reacciones de tristeza entre seguidores y figuras del entretenimiento digital.

Horas después se conoció que se trataba de Gabriel Ganley, influencer y atleta brasileño dedicado al fisicoculturismo, quien residía en la ciudad de São Paulo. Su fallecimiento fue confirmado mediante una publicación realizada por la empresa de suplementos deportivos que patrocinaba su carrera, entidad que expresó públicamente el dolor por la partida del joven creador de contenido.

A través de un mensaje difundido en Instagram, la compañía recordó a Ganley por su disciplina, carisma y cercanía con quienes compartieron con él dentro del ámbito deportivo. “Ganley dejó huella allá donde fue. Su carisma, su presencia y su pasión por la vida permanecerán vivos en la memoria de todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, señaló el comunicado que rápidamente recibió miles de comentarios de despedida.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas exactas de la muerte del influencer. No obstante, versiones preliminares conocidas en medios locales indican que el joven habría sufrido un posible episodio de hipoglucemia, condición que ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre disminuyen de manera considerable.



Aunque este trastorno suele asociarse principalmente con personas diagnosticadas con diabetes, especialistas advierten que también puede presentarse por otros factores como el exceso de actividad física, ayunos prolongados, dietas estrictas o incluso consumo de bebidas alcohólicas sin una adecuada alimentación.

Personas cercanas al entorno del influencer señalaron que Gabriel Ganley se encontraba atravesando una etapa de preparación intensiva para participar en una competencia prevista para julio. Debido a ello, mantenía entrenamientos de alta exigencia y una rutina física estricta, situación que ha fortalecido las hipótesis sobre un posible problema relacionado con desgaste físico extremo.

El joven había conseguido una enorme popularidad en redes sociales gracias a sus publicaciones enfocadas en entrenamiento, hábitos saludables y motivación personal. En Instagram superaba los dos millones de seguidores, convirtiéndose en una de las figuras fitness con mayor reconocimiento en Brasil.

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Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas del creador de contenido han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y condolencias para su familia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.