Es el acto de censura más duro: Claudia López sobre episodio en diario nacional

La politóloga y congresista Claudia López también se refirió en Mesa BLU a los episodios que vivió en el diario El Tiempo y con el expresidente Ernesto Samper, de los que dice fueron unas “buenas experiencias” para su vida.

Lopez salió del El Tiempo luego de haber escrito un artículo en donde reflejaba una postura que iba en contra de periódico, donde criticaba el manejo del tema de Agro Ingreso Seguro y el de la campaña que en ese entonces se realizaba.

“Como le piden la renuncia a ‘uribito’ (Andres Felipe Arias) por Agro Ingreso Seguro y en cambio salió el escándalo de los falsos positivos y a El Tiempo no se le ocurrió pedir la renuncia del ministro de Defensa Juan Manuel Santos”.

“Es el acto de censura más duro, yo que había denunciado la parapolítica, los bandidos, los narcos yo creía que los problemas iban a venir de ellos, no de El Tiempo. Fue una buena experiencia en todo caso”, agregó.

Con respecto al episodio que vivió con el expresidente Samper, quien la demandó por una supuesta injuria y calumnia en una columna publicada en 2006, dijo que “yo en ese caso tenía argumentos y evidencias y eso era lo único que me preocupaba”.

“Este señor no va reescribir la historia del 8000, este señor, que es el único del 8000 que no está condenado porque tiene un estatus de impunidad garantizado porque es expresidente, no porque falten pruebas”, manifestó.

Finalmente enfatiza que “el día que un presidente quiera reescribir la historia por la vía judicial porque se cree que es no sujeto de controversia se acaba el periodismo”.