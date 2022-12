Es importante contar historias difíciles para exorcizarlas: Robinson Díaz

El actor antioqueño Robinson Díaz, reconocido en Latinoamérica por su papel de Miltón Jiménez ‘El Cabo’ en la serie ‘El Señor de los Cielos’, habló en Mesa BLU sobre su carrera y su vida privada junto a su pareja, la también actriz Adriana Arango.

El artista, actualmente radicado en México por su participación estelar en la producción de Telemundo, dice sentirse tranquilo pues en ese país lo reciben bien por su papel, que califica de “un clásico, un desmadre”.

Sobre si ‘El Cabo’ podría ser una oda a la violencia y la mafia colombiana,

Díaz fue sincero al explicar que ese tema no le preocupa pues “la imagen de Colombia ya la tenemos bien cagada”.

En ese sentido, Adriana cuestionó que siempre se critique a empresas de entretenimiento por hablar del tema, cuando la responsabilidad de la imagen de un país “ya la tiene el país, se la gana el país y los habitantes del país. Que yo como actor represente un personaje”, no importa.

“Es importante contar las historias que vivimos para exorcizarlas, entenderlas y desentenderlas, y que seas equivocadas o no equivocadas, porque las personas que viven en Latinoamérica necesitan, de alguna manera, sacar o exorcizar en un personaje que sea capaz de las cosas que en el fondo quisiéramos hacer, somos países llenos de injusticia social”, añadió su esposa, a lo que Robinson explicó que simplemente se dedica a hacer personajes y es absolutamente defensor de lo que hace.

“Yo no los critico, yo hago personajes con mucho rigor. De mí no depende, la imagen del país no la construye Robinson Díaz; se construye con el imaginario popular, las noticias y con todo (...) Yo no me voy a poner a deconstruir un imaginario y arquetipos”.

“Sí, hago el papel de un mafioso muy bravo y encarno esa figura del criminal, pero curiosamente, hay que preguntarle al público porqué, la gente es feliz con ese personaje”, finalizó.