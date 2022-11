Es injusto lo que han hecho con Luis C. Restrepo: monseñor Castro

El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis Augusto Castro, hizo referencia a las investigaciones que rodean a varios integrantes del Centro Democrático; pese a que manifestó que no conoce todos los casos, dijo que en el de Luis Carlos Restrepo no tuvieron en cuenta todo lo que, según él, hizo por el país.

"Que lo hayan engañado en una cosa, cuando uno está tratando con personas de este tipo, está sometido a 1.000 pruebas de que lo engañen en tanta cosa, pero creo que no era justo eso que se hizo con él, yo no sé con los demás, pero me pareció lamentable que hubieran tratado a Luis Carlos Restrepo de esta manera", comentó.

Monseñor Castro reiteró que Restrepo hizo lo impensable por el país y le tocó salir corriendo.

La Iglesia Católica colombiana salió en defensa del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.

Escuche más información sobre las siguientes noticias:

-El Ministerio de Trabajo aseguró que va a estudiar las recomendaciones de la OCDE sobre cambios en el sistema pensional colombiano.

-El exconcejal de Bogotá, Jorge Ernesto Salamanca, investigado por el ‘carrusel de los contratos’, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía.

-Por los menos 600 comerciantes en Cali podrían ser condenados por la justicia por no pagar el IVA y la retención en la fuente.

-Después de la decisiva reunión entre Estados Unidos y Cuba, qué resultados arrojó el acercamiento y qué se prevé de cara al futuro de las relaciones entre estos dos países.