Es momento de reinventar nuestros hábitos, nuestra humanidad: Yokoi Kenji

En Blu 4.0 hablamos con el conferencista y trabajador social Yokoi Kenji, quién explicó cuál debería ser la gran lección que debe quedar a la humanidad por la pandemia del COVID-19. Además, habló sobre el verdadero uso de la tecnología y las redes sociales y su trabajo social con la fundación Turismo con un Propósito.

“Siempre se nos enseñó que una crisis es una oportunidad, pero en este caso, al ser una pandemia, la oportunidad debe ser vista mucho más allá de un tema económico, no es el momento de pensar en reinventar nuestra economía solamente, sino principalmente nuestros hábitos, nuestra humanidad”, dijo.

Publicidad

Lea también: El coronavirus es un "enemigo de la humanidad": OMS

Agregó que es un momento “crítico” porque “este tipo de reinvención no es fácil, no se trata de ser un genio para ver de dónde se puede sacar provecho, se trata más de reflexionar hacía los hábitos e importancia de la humanidad, porque sin ella no hay economía finalmente y esta es una de las lecciones más claras que está quedando en esta situación”.

Yokoi vivió durante 15 años en Ciudad Bolívar, una de las localidades más grandes y desiguales de Bogotá, y durante este tiempo enfrentó una situación compleja, como la violencia en la zona.

Por otro lado, el trabajador social resaltó la importancia y el alcance que traen las redes sociales, las cuales usa para dar a conocer sus mensajes del trabajo realizado durante tantos años.

Publicidad

“El alcance que tienen las redes sociales es impresionante”, resaltó.

Para Yokoi Kenji es muy importante analizar los años de trayectoria que tiene una sociedad para entender su evolución. Según él, Japón reacciona muy bien frente a una pandemia o crisis porque hay una sociedad que acata unas normas sin sentirse obligada.

Publicidad

Según Yokoi, el arte de seguir una indicación es algo que tiene que ver con la cultura y la trayectoria de una sociedad, y Colombia, en ese sentido, es muy joven a comparación de Japón debido a guerras y momentos difíciles que han vivido.

Además, asegura que este tipo de situaciones ayudan a profundizar los liderazgos porque el ser humano enfrenta una situación en la que no puede manipular a la sociedad a través de terrorismo o dinero, esta situación va más allá, es el momento de reinventar la humanidad. “El pensar en otro nos hace más fuerte, pensar en el prójimo y ser disciplinados son claves para salir de esta pandemia”.

Publicidad