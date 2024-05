¿Es un mito ser brutos o inteligentes?

Este domingo, 5 de mayo, en En Blu estuvo como invitado Carlos Maldonado, entrenador maestro en programación neurolingüística, para hablar sobre si es mito ser bruto o inteligente.

Teniendo en cuenta que no es necesariamente el que no puede aprender algo, sino según lo que se ha visto, es quién es terco y tosudo. El especialista mencionó lo que se trató en el fin de semana y de lo que, en su experiencia y conocimientos, ha tratado.

"Pues, concepto de bruto es súper fuerte. Y segundo, la definición de inteligente es demasiado subjetiva. Así que vale la pena entender, pues para qué es lo que uno necesita ser inteligente. Me explico, no sé cocinar, pero pues no me considero bruto para cocinar, Es que la verdad no me da la gana de aprenderlo", dijo.

Y agregó, "Entonces no me considero bruto para la cocina y en programación neurolingüística. Me considero muy inteligente, básicamente porque me gusta. Hay porque lo estudio permanentemente. Tiene que ver para mí como punto cero de partida. Tiene que ver el gusto con algo, no la obligación. Recuerden todos que el cerebro es un órgano perezoso. El cerebro consume más energía cuando tiene que hacer y eso incluye el aprendizaje, cosas nuevas".

Mencionó que las calificaciones a los niños pequeños tendrá consecuencias en su formación futura. Por esa razón se debe tener en cuenta lo que se les dice a los menores en sus primeras etapas de aprendizaje.

"Lamentablemente, lo escuchamos de niños, usted sí es bien bruto para las matemáticas mijito. Usted va a ser bien bruto para tal cosa y pues evidentemente, como ustedes lo plantearon ayer, pues mi cerebro no hace ningún tipo de análisis", resaltó

Finalmente, Maldonado indicó que siempre se debe tener en cuenta la practica para reforzar todos los conocimientos que se adquieren, pues sin la práctica será perdido.

Escuche la entrevista completa acá: