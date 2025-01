Estadounidense conmueve con su promesa a esposo latino ante posible deportación

Las políticas migratorias de Estados Unidos , bajo el gobierno de Donald Trump, siguen siendo tema de controversia y división. Recientemente, un video publicado en redes sociales se ha viralizado, capturando una emotiva conversación entre Kayla, una joven estadounidense, y su esposo Juan, un mexicano que teme ser deportado.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Kayla y Juan están frente a su casa cuando él le hace una pregunta inesperada: “¿Qué pasaría si Migración me agarra?”. La respuesta de Kayla sorprendió a todos.

Publicidad

Con un tono de determinación, la joven no dudó en expresar su apoyo incondicional hacia su esposo. “Yo, güey, voy a Migración y te busco. Agarro a la persona del cuello y le doy un ptazo bien fuerte en la cara”, dijo entre risas, mostrando de inmediato su disposición a luchar por él.

Pero la promesa de Kayla no se quedó ahí. Ante la posibilidad de que Juan fuera deportado a México, Kayla reafirmó su compromiso: “Yo voy contigo, güey. Yo consigo dinero en ching para volar a Vallarta, vendo todas las cosas de la casa, vendo el tráiler, la troca, a manos rápido. Te sigo donde estés”. Con una fortaleza y determinación que no pasaron desapercibidos, Kayla dejó claro que no importaba la distancia ni las dificultades: ella seguiría a su esposo, sin importar el precio.

La joven, quien se mostró profundamente conectada con la cultura mexicana, incluso expresó que estaría dispuesta a dejar atrás sus costumbres estadounidenses, como el Starbucks diario, para abrazar la comida mexicana: “No me importa, que si estás allá, yo ahí debo de estar. Ya no quiero hamburguesas, quiero comida mexicana, quiero enchiladas, quiero tacos”.

Publicidad

Además, Kayla no dudó en mandar un mensaje contundente al entonces presidente Donald Trump. Con un tono desafiante, expresó su apoyo a los migrantes, refiriéndose a los mexicanos como una de las fuerzas trabajadoras más importantes del país: “Ya déjalos aquí. Los mexicanos son los chingones. Los migrantes son la base. ¿Qué pinche güero va a trabajar? Son pinches flojos y ni vamos a tener comida”.

El video, que acumula casi 17 millones de visualizaciones en TikTok, ha generado una ola de reacciones positivas. Muchos usuarios han elogiado a Kayla por su actitud decidida y su dominio del español.