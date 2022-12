Estas apps le ayudarán a “desconectarse” y rendir más y mejor

El editor de BLU Radio digital, Andrés Murcia, sugirió en BLU Jeans algunas aplicaciones para móviles que le ayudarán al usuario a “desconectarse” de internet, dejar la dependencia de los datos, y propiciar retomar la productividad en el trabajo o el hogar.

La dependencia por los datos está dada principalmente por las aplicaciones de relacionamiento social como Instagram, Tinder, Twitter, Facebook, Linkedin, entre otras.

Estas son de algunas de las apps recomendadas para recuperar su vida real y la productividad:

Freedom: El principio de esta app es el de configurar la desconexión digital a través de un mecanismo de tiempo, que solo puede ser interrumpido al reiniciar el dispositivo, cosa que podría hacer cambiar de parecer al usuario por los largos tiempo de recarga. Esta app no es solo para móviles, también para desktop y laptops, y cuesta 10 dólares.

LeechBlock: Se trata de un plug para navegadores Mozilla, que ayuda al usuario a bloquear el acceso a aquellas páginas que, conscientemente, él sabe que le propicia grandes cantidades pérdidas de tiempo. Es configurable también por horarios y contraseñas. Es gratis.

Nanny: Esta extensión para Chrome es igual al LeechBlock, pero mejorado. No tiene límite de páginas a restringir y, además, permite controlar el tiempo que el usuario gasta en cada sitio web.

SelfControl: Esta app, exclusiva para OS de Mac, permite hacer ‘black lists’ de páginas web, correos, entre otros, para restringirlas por periodos de tiempo determinados que no pueden ser alterados mientras la app se esté ejecutando.

Y, finalmente, Cold Turkey para Windows: Esta es la joya de la corona si de desconexión a Internet se trata. Es una suma de todas las aplicaciones anteriores, pero no solo usa el software de navegación en la red para hacer los bloqueos, también usa el hardware para bloquear cualquier entrada de datos al dispositivo. No se puede bloquear, hackear, detener, corromper, etc, cada vez que se intente cualquiera de estas operaciones, el tiempo configurado se duplica para penalizar al infractor.