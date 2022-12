Estas son las características de los hombres más conquistadores, según estudio

Un estudio de la Universidad de Queensland analizó el comportamiento de 2.998 hombres y de 1.480 mujeres y concluyó que los hombres con más suerte para conquistar tienen los mismos patrones de comportamiento.

El estudio arrojó que los hombres tienen más ventajas que las mujeres cuando se trata de sexo. Ellos tienen relaciones sexuales 66,5 veces al año, mientras que ellas solo 57,2 veces.

Las características de los hombres que conquistan más, según el estudio, son:

-Van más al gimnasio: los que más cuidan su aspecto físico son los que más triunfan en las relaciones. Sin embargo, aunque lo hagan menos, los hombres con sobrepeso disfrutan más del sexo.

-Son extrovertidos: los hombres que son habladores, confiables y graciosos conquistan más.

-Son agradables: los hombres educados, caballerosos y que suelen mantener una conversación agradable tienen más suerte en la conquista.

-Fumadores: según el estudio, los fumadores son vistos como personas arriesgadas y a las mujeres suelen gustarles los hombres con actitud más atrevida.

-Son emocionalmente estables: a las mujeres les atrae un hombre con una personalidad formada y madura. Sin embargo, esto no tiene que ver con la edad, sino con la actitud a la hora de manejar las emociones.

-Hombres que beben alcohol: según el estudio, los hombres que consumen licor tienen un 20% más de posibilidades de tener relaciones sexuales que aquellos que no. Esto también está relacionado con aquellos que tienen más vida social.

-No son los más listos: los hombres que no son tan inteligentes tienen más conquistas que los demás. Sin embargo, después de haber dormido con ellos y conocerlos más, las mujeres tienden a no regresar.