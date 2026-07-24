El brillo vuelve a ser tendencia con una nueva generación de labiales híbridos

El maquillaje continúa evolucionando hacia productos que no solo resaltan la apariencia, sino que también aportan beneficios para el cuidado de la piel.

En esa transformación, los labiales con acabado brillante vuelven a posicionarse como una de las principales tendencias, ahora con fórmulas híbridas que combinan color, hidratación y confort para responder a las nuevas preferencias de los consumidores.

Maquillaje. Foto: Suministrada

En ese contexto, M·A·C Cosmetics presentó Lustreglass Sheer-Shine Lipstick, una nueva generación de labiales diseñada para ofrecer el brillo característico de un gloss, la intensidad gradual del color y la sensación hidratante de un bálsamo. La propuesta llega bajo el concepto “Tu lip combo ideal para cada ocasión”, con el objetivo de convertir el maquillaje en una herramienta de expresión personal sin dejar de lado el cuidado de los labios.

La fórmula incorpora una mezcla de aceites de semilla de frambuesa, jojoba y coco, ingredientes que proporcionan hidratación inmediata y una sensación reconfortante desde la primera aplicación. Además del acabado brillante, el producto ayuda a que los labios luzcan más suaves y acondicionados, mientras su efecto difusor de luz genera una apariencia naturalmente más voluminosa.



La colección está disponible en 26 tonos, incluyendo referencias reconocidas entre la comunidad amante del maquillaje como Alone Time y Thanks, It’s M·A·C!, junto con otras opciones pensadas para adaptarse a diferentes estilos, ocasiones y preferencias.

Según explicó Helen Rojas, Trainer Coordinator de M·A·C Cosmetics Colombia, las necesidades de los consumidores han impulsado el desarrollo de este tipo de productos. “Hoy los consumidores buscan productos que combinen desempeño, comodidad y cuidado en un solo paso”, señaló.

La presentación de esta línea también coincide con la celebración del National Lipstick Day, una fecha que reconoce al labial como uno de los productos más representativos de la industria de la belleza y una herramienta de expresión para millones de personas en el mundo.

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Como parte de esta conmemoración, la marca anunció que los próximos 30 y 31 de julio ofrecerá una promoción especial de 2x1 en una selección de labiales de diferentes líneas. La campaña estará disponible por tiempo limitado e incluirá referencias con distintos tonos y acabados, permitiendo a los consumidores descubrir nuevas opciones o reencontrarse con algunos de los productos más populares de la marca.

