La imagen siempre será lo más importante: Franklin Ramos

“Siempre me llamó la atención la moda”, dijo el reconocido experto en moda Franklin Ramos, agregando que a los 12 años descubrió su gusto por ese mundo.



Según él, el mundo de la moda es subestimado, “pero lo que no saben es que es la industria que más produce dinero en el mundo”, resaltó.

Además, aprovechó para hacer un llamado a que se apoye la industria colombiana.



También habló sobre tendencias de moda y contó que “existe una macrotendencia, que son instituciones especializadas que determinan qué se va a usar (…), pero la misma gente es quien impone las tendencias; tiene que ver con lo que el consumidor quiere llevar”.



Resaltó que, aunque la moda sea una forma de mostrar identidad, una “segunda piel” –como la llama-, hoy en día no hay excusa para cometer errores de moda. “No hay que pasar de tener una buena personalidad a ser foco de atención, de burla; hay que tener en cuenta la edad y el estilo propio (…), la imagen siempre será lo más importante”, puntualizó.