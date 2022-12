Estoy muy ocupado con Maduro y las Farc como para pelear con Santos: Uribe

el presidente Santos. Tenemos la preocupación de que este proceso no es como lo pintan, porque dicen que es para favorecer a las víctimas”. (Lea también: "Uribe vive con la manipulación del miedo y de la guerra": presidente Santos )

Publicidad

“Si a los delincuentes responsables de delitos atroces los van a traer al Congreso, Santos los propone incluso para la Presidencia, ¿cómo pretenden que el país esté tranquilo?”, añadió.

El senador dijo estar ocupado, por lo que envía una razón al presidente Santos: “El presidente de la República verá si contesta con argumentos, si oye, si busca opciones o si simplemente me descalifica. Pero dígale que estoy muy ocupado con Maduro y las Farc, por eso no me voy a poner a responderle”.