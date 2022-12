“Evolucionen”, responde presentadora a críticas por salir con top transparente en TV

Una gran polémica se vive en Argentina por los ataques sexistas contra Romina Malaspina, una presentadora de TV que salió al aire con una blusa transparente que dejaba ver su torso y sus senos, atuendo por el cual fue duramente atacada en las redes sociales con comentarios sexistas.

AMO A LA PERIODISTA DE CANAL 26 HABLANDO DE WALL STREET EN TETAS pic.twitter.com/KMEn5RMMHO — Martha M. Lamartha de Berlusconi Ⓜ️ (@marthalamartha) June 17, 2020

La exconcursante del concurso ‘Gran hermano’ en ese país trabaja en el Canal 26 conduciendo el noticiero. Durante la emisión del 17 de junio salió al aire con una blusa transparente, look que le valió una serie de burlas, ataques y comentarios sexistas de todo tipo, incluso de compañeras de trabajo.

Malaspina decidió responder en sus redes sociales las agresiones con un mensaje contundente: “escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas”, señaló, para concluir que “mientras sigan viendo tetas cómo algo 'anormal' vamos por seguir para atrás. Evolucionen”, dijo en su cuenta de Twitter.

Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas 😂 claro es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen 😂 — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) June 17, 2020

Con memes e incluso insultos directos en sus perfiles de Twitter e Instagram se pronunciaron sus críticos, aunque también recibió voces de apoyo de personas que consideran que la forma de vestir no es razón para denigrar a una persona.

