Exjurado de Yo Me Llamo contó difícil momento con su papá: "Lo iban a enterrar vivo"

Muchas personas recuerdan con cariño la participación de Luz Amparo Álvarez, quien fue parte de los jurados de Yo Me Llamo en las primeras temporadas, pero que dejó el programa hace varios años y se ha dedicado a otras cosas desde entonces, en especial a sus propios proyectos.

Pero hace poco se volvió a saber más de su vida personal, pues, en diálogo con el podcast Sinceramente Cris, Álvarez contó detalles de su familia y de los proyectos a los cuales se ha dedicado durante los últimos años. Sin embargo, en la charla se conoció un tema sobre su papá que, rápidamente, se volvió viral.

Luz Amparo Álvarez / Blu Radio

Luz Amparo Álvarez cuenta que iban a “enterrar vivo” a su papá

La actriz e imitadora recuerda con cariño todos los momentos que pasó el lado de su familia, en especial la pareja tan “linda” que eran sus padres. Pero a sus 12 años vivió un “momento especial” porque casi lo entierran vivo, que se decía en ese momento era catalepsia.

“Cuando volvió no sabía caminar, hablar y tuvo que comenzar de cero. Él nunca recobró su motricidad al 100 % ni la forma de hablar. Entonces crecimos con un papá y mi mamá siempre lo cogió de gancho y esa fortaleza, esa firmeza, ella era mujer muy bonita, a veces era ‘¿qué hace con don Leo?’, mi papá no tenía equilibrio y no habla bien. Entonces decían que andaba borracho y estaba chiquita, yo decía que no lo estaba. Él se caía y me tumbaba, pero me terminaba muriendo de la risa, entonces le vimos el humor a todo eso, a reírnos de lo más difícil”, contó.

Habló del recuerdo que tiene de su mamá y el amor que le tendrá siempre en donde se encuentre, pues le enseñó el amor verdadero y los valores de la fortaleza en los momentos difíciles.

