Exnovia de Camilo Echeverry rompió el silencio y reveló por qué terminaron: esto dijo

Gabriela Andrade, exnovia de Camilo Echeverry, ha dado de qué hablar en los últimos días después de participar en una sesión interactiva de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram. Durante la dinámica, la mujer no solo habló sobre su vida actual, felizmente casada y madre de dos hijas, sino que también ofreció una perspectiva sincera sobre el término de su relación con el intérprete de éxitos como ‘Kesi’.

El aumento de interés hacia Gabriela Andrade llega a raíz de una mención en una de las nuevas canciones de Camilo, titulada ‘Gordo’. En la intro del tema, el cantante colombiano compartió un relato personal sobre cómo se sintió al descubrir que su exnovia usaba el mismo apodo cariñoso, “gordo”, con su actual pareja, algo que anteriormente había sido exclusivo entre ellos.

Este detalle, revelado por Camilo, ha añadido un toque de curiosidad y polémica, lo que ha llevado a muchos de sus seguidores preguntarse sobre los detalles de su relación pasada y su conclusión.

Camilo Echeverry Foto: AFP

Esto dijo la exnovia de Camilo Echeverry

Ante la pregunta de por qué terminó su relación con Camilo, Gabriela Andrade respondió: “Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo, porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo”.

A pesar de la ruptura, la mujer expresó una serenidad y satisfacción con su vida actual, subrayando cómo las experiencias pasadas han formado el presente en el que se siente plenamente feliz: “Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo”.

Al ser consultada sobre si alguna vez imagina cómo sería su vida si aún estuviera con Camilo, Andrade diplomáticamente no profundizó, prefiriendo enfocarse en su situación actual y en el futuro. "Nunca me he puesto a pensar cómo serían nuestras vidas si estuviésemos juntos", dijo.