Exnovio de Paola Jara compuso canción que estaría dedicada a la cantante: "Primero fue mía"

En el mundo de la música vallenata, la reciente canción 'Primero fue mía' ha desatado una ola de especulaciones y controversias, por el compositor detrás de este sencillo, Iván Calderón, exnovio de Paola Jara, estaría enviando indirectas a Jessi Uribe , actual pareja de la cantante.

Iván Calderón, conocido compositor colombiano, quien mantuvo una relación con la cantante Paola Jara , mostró su desilusión a través de la canción 'Primero fue mía'. En la letra de la canción, Calderón expresa el sufrimiento de perder el amor de una mujer que decide embarcarse en una nueva relación, mientras él aún siente que el actual novio de Jara le tiene celos.

“Tú me expusiste a la burla estando conmigo, tenías otro amor. Yo me porté como un hombre. Nunca dije nada de lo que pasó. Él aún te cela conmigo, porque sabe bien que el primero fui yo, que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor”, son algunas de las estrofas que revelan la intensidad de los sentimientos plasmados en la canción.

La canción forma parte del álbum ‘Ta’ malo’, de Silvestre Dangond, el cual ha generado gran aceptación entre los seguidores del vallenato. La canción ha vuelto a poner sobre la mesa el triángulo amoroso entre Paola Jara, Jessi Uribe y el compositor Iván Calderón.

La letra de la canción no solo expresa el sufrimiento de Calderón, sino que también pone en duda la estabilidad de la nueva relación de Paola Jara. El compositor insinúa que el actual novio de Jara no se siente seguro y vigila sus pasos, temiendo que ella le falle en cualquier momento. "Él no se siente seguro y vigila tus pasos queriendo evitar que te encuentres conmigo, porque de seguro le vas a fallar", dice una parte de la letra.

Estas insinuaciones han generado revuelo en las redes sociales, donde muchos internautas sugieren que Iván Calderón estaría enviando pullas a Jessi Uribe a través de la canción.